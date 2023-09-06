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Організатор азартних ігор VBET Ukraine та преміумпартнер Національної збірної України з футболу презентує масштабну та багатокомпонентну рекламну кампанію “Об'єднані футболом. Разом сильніші”.

Героями кампанії стали футболісти збірної: Михайло Мудрик, Віктор Циганков, Віталій Міколенко, Руслан Малиновський, Віталій Буяльський, Ілля Забарний, Георгій Судаков, Тарас Степаненко, Микола Матвієнко, Андрій Ярмоленко, Сергій Сидорчук, Юхим Конопля та тренер Національної збірної України Сергій Ребров.

“Футбол — це спорт номер 1 в Україні, а ігри Національної збірної об’єднують всіх українців у шаленій підтримці. Нова рекламна кампанія від VBET — це наша подяка усім вболівальникам, в усіх куточках України та світі. Ми спробували візуалізувати всі емоції: шалені оплески, видих полегшення після напруженого моменту на полі, свисток арбітра, суворість погляду в бік суперника. Так само всі українці об'єднуються в єдиному емоційному пориві проти свого ворога”, — коментує ідею кампанії Артем Іваницький, СМО VBET Ukraine.

У відеороботі, основним кольором якої став жовтий, візуалізовано карту України, а міста країни ототожнені з героями ролика. Кампанія символізує собою єдину, об'єднану та неподільну Україну

Незабаром елементи кампанії “Об'єднані футболом. Разом сильніші” з'являться на телебаченні, в діджиталі та зовнішній рекламі. А глобальна презентація відео відбудеться 9 вересня у день двобою між збірними України та Англії.

Про компанію

VBET Ukraine – офіційний представник міжнародного бренду VBET, що працює в Україні з 2020 року. Компанія першою отримала всі три ліцензії на проведення азартних ігор від Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей України: на організацію та проведення букмекерської діяльності, на організацію та проведення азартних ігор покер у мережі Інтернет, організацію та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет. VBET Ukraine є титульним партнером Української Прем’єр-ліги, преміумспонсором збірної України з футболу та ще ряду спортивних клубів та федерацій. У 2022 році компанія презентувала соціальну ініціативу We Care Fund, в рамках якої акумулювала понад 14 млн на реалізацію благодійних проєктів.