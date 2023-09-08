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Дізнайся, на що ставити у майбутній грі.

У суботу, 9 вересня, відбудеться матч п'ятого туру кваліфікації до Євро-2024, у рамках якого збірна Північної Македонії на своєму полі прийме Італію.

За версією букмекерів, Італія – фаворит зустрічі: перемога гостей оцінюється коефіцієнтом 1.35, а перемога господарів – 11.50. Якщо буде нічия, на таку подію пропонується показник 5.50.

Тож на що ставити?

Ми вважаємо, що обидві команди можуть забити, тому пропонуємо варіант "Обидві заб'ють" — "Так". Коефіцієнт – 1.61. Збірна Північної Македонії не такий простий суперник, як здається.

Також ми ризикнули б поставити, що перший гол у матчі буде забитий до 27-ї хвилини. На таку подію пропонується коефіцієнт 1.85.

Матч Північна Македонія – Італія відбудеться 9 вересня о 21:45 за київським часом.