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Football.ua згадує історію, яка сталась майже два десятки роки тому.

Вболівальники старші за 25-30 років можуть добре пам'ятати емоції від виходу збірної України на чемпіонат світу 2006 року в Німеччині.

Можуть добре пам'ятати емоції від болючої поразки від збірної Іспанії з розгромним рахунком, а потім і кардинально протилежні емоції після розгрому Саудівської Аравії.

Розпочав той погром своїм голом центральний оборонець Андрій Русол. Тоді 23-річний захисник був великим талантом і виступав за Дніпро, а також навіть забивав за національну команду в кваліфікації до того самого мундіалю.

Далі ліричний відступ:

За декілька років потому до автора цього тексту підійшов його батько з запитанням: "А хто забив перший гол збірної на чемпіонаті світу?". Дізнавшись відповідь, він розповів мені історію, яку десь почув, що батько саме цього гравця поставив гроші на те, що його син заб'є дебютний гол України на Мундіалі.

Тоді я пожав плечима і був впевнений, що це проста фанатська байка, яку хтось придумав десь обговорюючи футбол.

Аж ось 2020 рік і Андрій Русол не просто підтвердив цю байку, а й навіть розповів її подробиці, назвавши точну суму виграшу.

"Батько поставив 5 гривень, а виграш тоді був 4 500. Коефіцієнт можна уявити. Та мети заробити гроші він не мав".

Крім того колишній футболіст повідомив, що навіть не знав, про батькове хоббі.

"Я не знав, що він робить ставки. Тільки коли я від когось почув цю історію, запитав у нього і він зізнався, що іноді робить ставки".

Раніше ми розповідали про найбільші виграші на ставках на футбол, серед яких також була і переможна ставка дідуся на свого внука.