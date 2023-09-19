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До вашої уваги варіанти, на яку подію можна поставити у майбутній грі.

В рамках першого тура групового етапу Ліги чемпіонів Мілан на своєму полі прийме нечастого гостя турніру — Ньюкасл.

Міланці в минулому сезоні зупинився на стадії півфіналу турніру і хочуть покращити своє досягнення. Ньюкасл, своєю чергою, шокував всіх в Англії та зайняв четверте місце, а міг і зовсім стати третім.

"Сороки" невдало почали сезон, проте залишаються небезпечним опонентом.

№ Команда І В Н П З П О 1 Боруссія Дортмунд 0 0 0 0 0 0 0 2 Мілан 0 0 0 0 0 0 0 3 Ньюкасл Юнайтед 0 0 0 0 0 0 0 4 ПСЖ 0 0 0 0 0 0 0



Букмекери вважають, що шанси на перемогу у господарів трохи вищі. Так, на тріумф Мілана можна поставити з коефіцієнтом 2,45. Водночас успіх Ньюкасла оцінюється показником 2,92. Нічийний результат примножить вашу ставку на 3,65.

Які цікаві варіанти є?

Дуже привабливо виглядає варіант зі ставкою на "нічия або перемога Ньюкасла". Коефіцієнт на це становить 1,62. "Сороки" зроблять все, щоб показати свої амбіції на вихід з групи вже в першій зустрічі. Також можна розглянути прогноз на "обидві команди заб'ють". Така подія оцінюється показником 1,59.

Ми очікуємо, що команди не будуть відкладати перший забитий гол та зроблять це вже на старті гри. Отже, ставка на подію "Перший гол до 30 хвилини — так" примножить вашу суму на 1,7.

Матч Мілан — Ньюкасл відбудеться 19 вересня о 22:00 за київським часом.