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До вашої уваги варіанти, на яку подію можна поставити у майбутній грі.

В рамках центрального матчу першого тура групового етапу Ліги чемпіонів Баварія зіграє на своєму полі проти Манчестер Юнайтед.

Баварія поступилась РБ Лейпциг в Суперкубку Німеччини, проте набрала непоганий хід в чемпіонаті. Манчестер Юнайтед, своєю чергою, поки що провалюється в АПЛ та страждає від кадрових проблем.

Зустріч Баварії та Манчестер Юнайтед у фіналі Ліги чемпіонів у 1999 році залишилась в пам'яті багатьох фанатів. Тоді манкуніанці поступались 0:1 практично усю гру, але забили двічі в компенсований час та виграли титул.

Букмекери вважають, що фаворитом зустрічі є Баварія. Так, на перемогу команди Томаса Тухеля можна поставити з коефіцієнтом 1,57. На успіх "червоних дияволів" пропонується показник 5,6. Нічийний результат примножить вашу ставку у 4,75 раза.

Які цікаві варіанти є?

Дуже цікавою виглядає варіант зі ставкою на "обидві команди заб'ють — так". Коефіцієнт на це становить 1,57. Обидві команди грають в атакувальний футбол та мають проблеми в обороні. Також можна звернути увагу на подію "тотал більше 2,5". На це пропонується показник 1,5.

Для тих, хто полюбляє дещо оригінальні та небанальні ставки, цікавою може стати подія "нічия в одному з таймів — так". Коефіцієнт на це 1,71.

Матч Баварія — Манчестер Юнайтед відбудеться 20 вересня о 22:00 за київським часом.