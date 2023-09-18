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До вашої уваги ставки, які б принесли прибуток.

У рамках п'ятого туру іспанської Ла Ліги відбулось протистояння між каталонською Барселоною та Бетісом на стадіоні Естадіо Олімпіко. Господарі здобули розгромну перемогу — 5:0.

Фаворитом протистояння були підопічні Хаві Ернандеса. Так, на перемогу Барселони пропонувався коефіцієнт 1,40, тоді як потенційний успіх Бетіса оцінювався показником 7,90. Як бачимо, ставка з перемогою "блаугранас" цілком би себе виправдала.

Що стосується ставок, що зіграли в цій зустрічі. Ми пропонували звернути увагу на подію "ТБ 2,5" з коефіцієнтом 1,60. Зіграла.

А от подія "Реал Бетіс заб'є (так) і перемога Барселони", вірогідність якої оцінюється коефіцієнтом 2,83, не зіграла.

Наступний матч каталонська Барселона проведе вдома проти бельгійського Антверпена в рамках Ліги чемпіонів УЄФА.

Барселона — Бетіс 5:0 Відео голів та огляд матчу Ла Ліги