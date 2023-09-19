Рейтинг букмекерів

Football.ua розповідає про гравців, які будуть боротися за золоту бутсу турніру.

Уже сьогодні, 19 вересня, стартує черговий розіграш Ліги чемпіонів – останній в нинішньому форматі.

Звісно, найцікавішим питанням перед стартом завжди є «а хто ж переможе?», хоча багато фанатів також хотіли б знати, а хто ж стане найкращим бомбардиром турніру.

Цього року в ЛЧ не буде ні Мессі, ні Роналду. Їхні місця займуть нові гравці, хоча вже минулого року Ерлінг Голанд в домінуючому стилі завоював Золоту бутсу турніру, забивши 12 голів.

То ж чи будуть конкуренти в Ерлінга?

На самого норвежського нападника букмекери дають просто не надто високі коефіцієнти – від 1,83 до 2,3. Хоча дехто взагалі не приймає ставки на голеадора, вважаючи це не доцільним.

Наступними "на черзі" після Голанда є нападники ПСЖ та Баварії – Кіліан Мбаппе та Гаррі Кейн відповідно.

Шанси колишнього гравця Тоттенгема оцінюються коефіцієнтами від 4 до 5. На французького футболіста вонитрішки більш апетитні – від 5 до 6,5.

Крім цього тріо ще один гравцем, в якого дійсно вірять є Роберт Левандовські. Тут шанси розкидані сильно оцінені від 6 до 12.

Далі йде багато гравців, коефіцієнти на яких можуть принести тим, хто на них поставить, справжні статки. Гонсалу Рамуш з ПСЖ та Віктор Осімхен з Наполі наприклад, якщо стануть кращими бомбардирами, то можуть збільшити вашу став в 25-34 рази!

На представників АПЛ Габі Жезуса та Маркуса Рашфорда дають 34-50, зірковий лідер мадридського Реалу Вінісіус Жуніор оцінений коефіцієнтами від 34 до 36, а справжній лідер "вершкових" Джуд Беллінгем – від 34 до 66.

А як вважаєте ви, хто ж стане володарем Золотої бутси Ліги чемпіонів?