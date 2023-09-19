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В основу роботи платформи закладено принципи fair play, які передбачають взаємну повагу глядачів, спортсменів і суддів, рівне право на перемогу кожного учасника змагань, заборону вживання допінгу та інше.

Ідею Національної платформи розробили та втілюватимуть у Міністерстві молоді та спорту. Активними учасниками реалізації проєктів платформи будуть, зокрема, й учасники ринку азартних ігор. Підтримали ідею й у VBET Ukraine.

Міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт і СЕО VBET Ukraine Олександр Блохін підписали Меморандум про співпрацю та обмін інформацією щодо боротьби з маніпулюванням спортивними змаганнями.

«Для VBET Ukraine принципово важливо будувати прозорі та відповідальні відносини з усіма групами стейкхолдерів: від клієнтів до органів державної влади. Саме тому ми радо підтримуємо Міністерство молоді та спорту у їхньому прагненні протидіяти порушенням у спорті», — коментує Олександр Блохін.

«Ми прагнемо розвивати співпрацю держави та приватного сектору задля розвитку українського спорту без договірних матчів та інших маніпулювань спортивними змаганнями. Цим Меморандумом ми закріпимо домовленості між Мінмолодьспорту та компанією VBET Ukraine щодо розвитку співробітництва у рамках Національної платформи доброчесності спорту. Наші фахівці будуть взаємодіяти, щоб вчасно реагувати на спроби маніпулювання та протидіяти нечесній грі в спорті», — коментує Вадим Гутцайт.

Згідно з Меморандумом сторони домовилися обмінюватися інформацією та запобігати маніпулюванню спортивними змаганнями, протидіяти договірним матчам, розробляти та імплементувати організаційні основи fair play відповідно до міжнародної практики.

VBET Ukraine, як частина глобальної групи VBET, матиме змогу залучати найкращі світові технологічні рішення для виявлення договірних матчів і передавати цю інформацію команді Національної платформи