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Дізнайся, на що ставити у майбутній грі.

У середу, 20 вересня, реал в рамках поєдинку першого туру групового етапу Ліги чемпіонів зіграє проти Уніона на своєму полі.

Мадридці проекзаменують німецьку команду, яка до цього не грала в Лізі чемпіонів. Букмекери очікувано не вірять в успіх берлінців: їх перемога оцінюється коефіцієнтом 8,50, а перемога Реала — 1,42.

Якщо буде нічия, то ви можете примножити свою ставку у 4,95 раза.

Тож на що ставити?

Уніон незвична німецька команда. Берлінці з задоволенням віддадуть супротивнику м'яч і готові будуть оборонятись, не поспішаючи пресингувати. Тому ми віримо, що команди не заб'ють більше трьох голів. Пропонуємо варіант "тотал менше 3,0" з коефіцієнтом 1,7.

Втім, все ж очікуємо перемогу Реала. Та пропонуємо не зважати на невеликий коефіцієнт, 1,42. Це надійний вибір у цій грі.

Також перспективним на наш погляд виглядає варіант "Тотал жовтих карток Уніона більше 1,5" з коефіцієнтом 1.87.

Матч Реал — Уніон Берлін відбудеться 20 вересня. Стартовий свисток арбітра запланований на 19:45 за київським часом.