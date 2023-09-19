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До вашої уваги варіанти, на яку подію можна поставити у майбутній грі.

В рамках матчу першого тура групового етапу Ліги чемпіонів Арсенал зіграє на своєму полі проти ПСВ.

"Каноніри" повернулись до головного єврокубкового змагання після затяжної паузи й хочуть показати хороший результат.

ПСВ же втратив лідера центра поля Сангаре, але все ще може доставити супротивнику багато труднощів.

Букмекери вважають, що фаворитом зустрічі є лондонська команда. Так, на перемогу Арсеналу можна поставити з коефіцієнтом 1,41. На успіх нідерландців пропонується показник 7,9. Нічийний результат примножить вашу ставку у 5,2 раза.

Які цікаві варіанти є?

Дуже цікавою виглядає варіант зі ставкою на "тотал більше 2,5". Коефіцієнт на це становить 1,55. Обидві команди грають в атакувальний футбол, тому ця подія виглядає реальною. Також можна звернути увагу на подію "фора Арсеналу (-1)". На це пропонується показник 1,59.

Для тих, хто полюбляє ризиковані ставки, цікавою може стати подія "точний рахунок — 3:1". Коефіцієнт на це 10.

Матч Арсенал — ПСВ відбудеться 20 вересня та розпочнеться о 22:00 за київським часом.