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До вашої уваги ставки, які б принесли прибуток.

У рамках першого туру Ліги чемпіонів відбулось протистояння між Арсеналом і ПСВ. Матч завершився впевненою перемогою лондонців — 4:0.

Букмекери вважали, що фаворитом зустрічі є Арсенал. Так, на перемогу команди Мікеля Артети можна було поставити з коефіцієнтом 1,41.

Що стосується ставок, що зіграли в цій зустрічі. Ми пропонували звернути увагу на подію "тотал більше 2,5". Коефіцієнт — 1,55. Зіграла.

Ще одна ставка мала б успіх - "фора Арсеналу (-1)". На це пропонувався показник 1,59.

Якби ви ризикнули й поставили б на рахунок 3:1, то програли.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Арсенал — ПСВ у 1 турі Ліги чемпіонів.