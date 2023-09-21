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До вашої уваги варіанти, на яку подію можна поставити у майбутній грі.

У рамках першого туру групового етапу Ліги конференцій УЄФА у квартеті B на нас очікує протистояння поміж луганською Зорею та бельгійським Гентом, яке пройде на Міському стадіоні в Любліні.

Українська команда невдало розпочала сезон та пережила зміну тренера. Гент вже впевнено йде в чемпіонаті Бельгії та посідає першу сходинку.

Букмекери вважають, що фаворитом зустрічі є бельгійська команда. Так, на перемогу Гента можна поставити з коефіцієнтом 1,47. На успіх Зорі пропонується показник 8. Нічийний результат примножить вашу ставку у 5 разів.

Які цікаві варіанти є?

Дуже цікавою виглядає варіант зі ставкою на "тотал більше 2,5". Коефіцієнт на це становить 1,64. Гент грає в атакувальний футбол, а Валерій Кривенцов не полюбляє відсиджуватись в обороні, тому ця подія виглядає реальною. Також можна звернути увагу на подію "Гент заб'є в обох таймах". На це пропонується показник 2,08.

Для тих, хто полюбляє ризиковані ставки, цікавою може стати подія "точний рахунок — 1:2". Коефіцієнт на це 8,3.

Матч Зоря — Гент відбудеться сьогодні, 21 вересня, о 22:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.