Рейтинг букмекерів

Football.ua розповідає про можливі варіанти майбутнього Мохамеда Салаха.

Легенда Ліверпуля Мохамед Салах цього літа ледь не став одним з найбільш дорогих гравців в історії футболу.

Великий трансферний БУМ в Саудівській Аравії привів до трансферів в країну Кріштіану Роналду, Неймара та інших відомих футболістів, одним з яких ледь не став єгиптянин.

Та врешті реш Салах залишився в Ліверпулі, але згодом все ж може покинути команду.

Букмекерські контори вже намагаються передбачити, де продовжить свою кар’єру Мохамед. Звісно, найбільш привабливим виглядає саме варіант з саудитами, а тому тут коефіцієнти найнижчі – на те, що Салах буде грати в будь якому клубі Саудівської Аравії вони дорівнюють 3,00.

Та є й інші варіанти.

Не дивлячись на свій вік, Салах ще може показувати гру найвищого рівня декілька років, а тому можливо він залишиться в Європі, але перейде в один з іспанських грандів?

Більше шансів, на думку букмекерів, що Мохаме приєднається до мадридського Реала. На цій події можна збільшити свій виграш в 21 раз.

Барселона – також один з варіантів продовження кар’єри найкращого арабського гравця в історії, але тут коефіцієнт вже значно вищий – 34,00.

Як думаєте, де продовжить кар’єру Салах?