Рейтинг букмекерів

Дізнайся, на що ставити у майбутній грі.

У суботу, 30 вересня, у рамках сьомого туру чемпіонату Англії Тоттенгем на своєму полі прийме Ліверпуль.

За версією букмекерів, більше шансів на перемогу у майбутньому матчі у "червоних": їхня вікторія оцінюється коефіцієнтом 2.25, а перемога "шпор" — 3.10.

Якщо буде нічия, на таку подію пропонується показник 4.15.

Тож на що ставити?

Ми пропонуємо поставити "Подвійний шанс" на Ліверпуль з коефіцієнтом 1.46. Ліверпулю достатньо не програти, щоб ваша ставка виявилася успішною.

Також пропонуємо поставити на те, що обидві команди заб'ють. На цю подію пропонується показник 1.41.

Якщо хочете ще ризикнути, можна поставити на гол Мохамеда Салаха. Коефіцієнт – 2.10.

На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу Тоттенгем – Ліверпуль.