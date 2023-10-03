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Football.ua спільно з партнером, компанією Pinnacle, розповідає про головні футбольні події жовтня 2023 року.

Футбольний сезон-2023/24 вже у розпалі, а тому вже найближчим часом відбудуться топові матчі в найкращих лігах світу та Лізі чемпіонів. Крім того, клубний футбол піде на невелику перерву, під час якої відбудуться важливі ігри відбору на Євро-2024.

Football.ua традиційно представляє до вашої уваги список головних подій, що відбудуться у жовтні 2023 року.

8 жовтня, Арсенал – Манчестер Сіті: матч 8 туру АПЛ

Арсенал в минулому сезоні програв боротьбу Манчестер Сіті в чемпіонських перегонах, проте посилив склад та намагається довершити справу у нинішній кампанії. Втім, команда Мікеля Артети вже знаходиться в ролі команди, що наздоганяє, тому дуже потребує переможного результату в очному протистоянні.

Манчестер Сіті ще святкував величний требл за підсумками минулого сезону, як довелось грати проти Арсеналу в Суперкубку Англії. Команда Гвардіоли була близька до перемоги, проте втратила все в завершальній фазі гри. Тепер "містяни" підійдуть до гри більш зосереджено та серйозно та спробують розбити всі надії супротивника.

За версією Pinnacle, Манчестер Сіті є невеликим фаворитом цієї зустрічі. Так, перемога команди Гвардіоли оцінюється коефіцієнтом 2,38, а перемога "канонірів" – 2,97. Якщо в основний час буде нічия, на таку подію пропонується показник 3,42.

14 жовтня, Україна – Північна Македонія: матч у відборі на ЄВРО-2024

Збірна України під час минулої паузи на ігри національних команд зіграла внічию проти Англії, проте поступилась Італії на виїзді. Команда Сергія Реброва все ще в боротьбі за вихід в наступну стадію, проте не можна допускати помилки у найближчих матчах проти збірних Північної Македонії та Мальти.

В перших іграх проти цих команд було дуже важко. Дотиснути Мальту вдалось лише ближче до кінця зустрічі, а в грі з македонцями, задавалось, що уникнути втрати очок буде важко, втім чудовий перформанс Мудрика та Циганкова приніс результат.

Збірна України має позитивну історію особистих зустрічей з Північною Македонією. Окрім перемоги в цьому відборі, українці також тріумфували під час групового етапу фінальної частини минулого чемпіонату Європи.

21 жовтня, Челсі – Арсенал: матч 9 туру АПЛ

Дербі Лондона завжди приваблює дуже багато фанатів з усього світу та гарантує дуже цікаву гру та боротьбу до останніх хвилин. Втім, у цьому протистоянні є очевидний фаворит — Арсенал. "Каноніри" продовжують показувати впевнений футбол, а ось супротивник...

Челсі дуже здивував на початку цього сезону. Ніхто не очікував, що Маурісіо Почеттіно виправить ситуацію в команді за п'ять матчів, проте світла в кінці тунелю не помітно. У вересні "сині" відзначились лише одним голом — в матчі Кубка ліги проти Брайтона.

Додаткового шарму зустрічі додає протистояння двох українських футболістів. Олександр Зінченко важливий гравець основи "канонірів", а ось Михайло Мудрик лише йде до цього. Вінгер став отримувати більше ігрової практики і нарешті відзначився голом, проте до статуса лідера ще дуже далеко.

22 жовтня, Мілан – Ювентус: матч 9 туру Серії А

Зустріч Мілана та Ювентуса — це класика італійського футболу. В останніх сезонах туринці переживають багато проблем. Фінанси, судові справи, нещодавній скандал з Лео Бонуччі та позитивний допінг-тест Погба — все це не допомагає показувати хороші результати.

Втім, не дивлячись на відсутність стабільності, туринці непогано йдуть у турнірній таблиці. Мілан, своєю чергою, потужно стартував, якщо не враховувати поразку від Інтера з рахунком 1:5. Це була ганьба, за яку гравцям ще довго доведеться грою просити пробачення у фанатів.

Ювентус не має проблем з перенасиченим графіком матчів, тому може цілеспрямовано готуватись до гри та не думати про щось інше. В Мілана ж вже 25 жовтня буде виїзне протистояння з Парі Сен-Жермен в Лізі чемпіонів. Після нічиєї з Ньюкаслом в першому турі для італійців важливо не програти.

За версією Pinnacle, невеликим фаворитом цієї зустрічі є Мілан. Так, перемога команди Пьолі оцінюється коефіцієнтом 2,2, а перемога гостей – 3,46. Якщо в основний час буде нічия, на таку подію пропонується показник 3,26.

28 жовтня, Барселона – Реал: матч 11 туру Ла Лігі

Вболівальники по усьому світу очікують протистояння Барселони та Реалу, який би це турнір не був. Наступна зустріч цих команд відбудеться вже наприкінці жовтня. Обидві команди, як зазвичай, претендують на чемпіонський титул, проте зараз в їх компанію додалась Жирона.

Команда Хаві отримала суттєве підсиленням цього літа та виглядає ще потужніше, ніж минулого сезону. Реал, своєю чергою, тепер має у своєму арсеналі Джуда Беллінгема, який може завдяки індивідуальній майстерності вирішити долю протистояння.

Команда Карло Анчелотті вже програла один великий матч сезону — Атлетіко з рахунком 1:3, отже не може дозволити собі ще однієї помилки. Барселона виграла останню зустріч між цими командами з рахунком 3:0 та спробує повторити свій успіх.

29 жовтня, Манчестер Сіті – Манчестер Юнайтед: матч 10 туру АПЛ

Манчестерське дербі — один з найпринциповіших матчів у Англії. Втім, останніми роками різниця між командами доволі суттєва. Манчестер Сіті переписує історію та завойовує требл, а Манчестер Юнайтед вимушений задовольнятися Кубком та місцем у топчетвірці.

Команда Хосепа Гвардіоли доволі впевнено почала сезон та лідирує в АПЛ. У "червоних дияволів" був ряд поразок, а ще більшою проблемою стали постійні травми. Еріку Тен Гагу доводиться постійно змінювати склад — особливо це стосується лінії оборони. Втім, у команду повернувся Антоні, відновились Маунт та Варан.

Дербі — відмінна можливість для Манчестер Юнайтед вколоти принципового супротивника та здобути перемогу, яка доведе до екстазу фанатів команди. Втім, лазарет в футбол не грає, тому важливо, щоб Ерік Тен Гаг міг розраховувати на своїх провідних футболістів у цій грі.