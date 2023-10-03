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Дізнайся, на що можна поставити у грі 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА.

У рамках другого туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА Ньюкасл Юнайтед прийматиме на своєму полі Парі Сен-Жермен, які є суперниками за квартетом F.

За версією букмекерів, однозначного фаворита майбутнього протистояння на Сент-Джеймс Парк визначити непросто.

Так, на перемогу Ньюкасла пропонується коефіцієнт 2,62, тоді як потенційний успіх ПСЖ оцінюється показником 2,70. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3,65.

ТОЖ НА ЩО СТАВИТИ?

З урахуванням стилю обох команд, напередодні цієї зустрічі пропонуємо вам звернути увагу на те, що в матчі буде забито не більше трьох голів (ТМ 3,5) з коефіцієнтом 1,52. Більш ризикований варіант ТМ 3,0 оцінюється трохи вищим показником 1,80.

Крім того, цікавою виглядає подія, що гравці Ньюкасла за весь матч зароблять більше карток, ніж суперники. Коефіцієнт — 2,30. Безпечніший варіант "Ньюкасл заробить більше карток за матч або рівна кількість" оцінюється в 1,49.

Голкіперу Ньюкасла Ніку Поупу часто доводиться вступати у гру "на лінії", тому прогнозованою виглядає перемога "сорок" за кількістю здійснених сейвів за матч з коефіцієнтом 2,00.

ПОТОЧНА ФОРМА КОМАНД

Матч Ньюкасл Юнайтед — Парі Сен-Жермен відбудеться у середу, 4 жовтня. Початок — о 22:00 за київським часом. Слідкувати за ключовими подіями цієї зустрічі ви зможете за допомогою текстової онлайн-трансляції на Football.ua.