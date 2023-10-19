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Заради того, щоб підтримати тебе в період постійних тривог та емоційної напруги. Адже спорт — найкращий засіб, що відволікає та дає сили рухатися до перемоги.

Давайте дивитися відео кампанії "Спорт підтримає тебе"

FAVBET завжди обирає для співпраці кращих у своїй сфері. У новому сезоні компанія стала партнером федерацій хокею та баскетболу, титульним спонсором Шахтаря, підписала зірок дзюдо та волейболу — Дар'ю Білодід та Юлію Герасимову. У новій кампанії кожен з них ділиться власним досвідом у боротьбі з пресингом та напругою. Хто як не спортсмени знають краще, що заради класних результатів потрібно вчасно робити тайм-аути.

FAVBET — один із лідерів української індустрії розваг, який дає українцям можливість відпочити задля подальшого руху вперед.

"Ми прагнули створити відео, що надихає. Таке, що підбадьорить і вмотивує. Зібрати лідерів думок у різних видах спорту, щоб правдиво говорити з аудиторією в цей складний час. Наша мета: достукатися до максимальної кількості українців та підтримати їх. Тому ми не плануємо зупинятися на звичних формах реклами, а продовжимо запускати спецпроєкти та створювати контент, сповнений позитивних емоцій", — Head of Brand FAVBET Олександр Тарасов.

До розробки й створення відео та масштабної рекламної кампанії були залучені креативне агентство Taktika та продакшн-студія Electric Sheep Film.

Пам’ятай про тайм-аути та знай: спорт завжди підтримає тебе.

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