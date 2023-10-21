У рамках матчу дев’ятого туру англійської Прем’єр-ліги Челсі зіграє проти Арсенала.

Команда Маурісіо Почеттіно в минулому турі змогла здолати Бернлі (4:1) та вже три гри поспіль не поступається позиціями суперникам. Натомість "каноніри" обіграли чинного чемпіона, Манчестер Сіті (1:0) та взагалі вже встигли відзначитись 16 голами в поточному сезоні за шістьох пропущених.

# 21 ЖОВТНЯ 2023 І О
1 Тоттенгем Тоттенгем 8 20
2 Арсенал Арсенал 8 20
3 Манчестер Сіті Манчестер Сіті 8 18
4 Ліверпуль Ліверпуль 8 17
5 Астон Вілла Астон Вілла 8 16
6 Брайтон Брайтон 8 16
7 Вест Гем Вест Гем 8 14
8 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 8 13
9 Крістал Пелес Крістал Пелес 8 12
10 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 8 12
11 Челсі Челсі 8 11
12 Фулгем Фулгем 8 11
13 Ноттінгем Форест Ноттінгем Форест 8 9
14 Вулвергемптон Вулвергемптон 8 8
15 Брентфорд Брентфорд 8 7
16 Евертон Евертон 8 7
17 Лутон Таун Лутон Таун 8 4
18 Бернлі Бернлі 8 4
19 Борнмут Борнмут 8 3
20 Шеффілд Юнайтед Шеффілд Юнайтед 8 1


Букмекери вважають, що фаворитом цього матчу є Арсенал. Так, на перемогу команди Мікеля Артети можна поставити з коефіцієнтом 2.33. На успіх Челсі пропонується показник 3.45. Нічийний результат примножить вашу ставку у 3,5 разів.

Які цікаві варіанти є?

Очікуємо, що Арсенал не просто виграє, а зробить це впевнено. Тотал голів 2.5 — непогана ставка. Та й коефіцієнт дуже привабливий — 2.12.

Можна спробувати поставити на "фору Арсенала -1.5". Показник на таку ставку — 4.70.

Також пропонуємо поставити на те, що Габріель Мартінеллі відзначиться голом — 4.20.

Матч Челсі — Арсенал відбудеться сьогодні, 21 жовтня, о 19:30 за київським часом. Слідкуйте за подіями цього матчу в нашому текстовому онлайні.