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До Вашої уваги варіанти, на яку подію можна поставити у прийдешній грі.

У рамках матчу дев’ятого туру англійської Прем’єр-ліги Челсі зіграє проти Арсенала.

Команда Маурісіо Почеттіно в минулому турі змогла здолати Бернлі (4:1) та вже три гри поспіль не поступається позиціями суперникам. Натомість "каноніри" обіграли чинного чемпіона, Манчестер Сіті (1:0) та взагалі вже встигли відзначитись 16 голами в поточному сезоні за шістьох пропущених.



Букмекери вважають, що фаворитом цього матчу є Арсенал. Так, на перемогу команди Мікеля Артети можна поставити з коефіцієнтом 2.33. На успіх Челсі пропонується показник 3.45. Нічийний результат примножить вашу ставку у 3,5 разів.

Які цікаві варіанти є?

Очікуємо, що Арсенал не просто виграє, а зробить це впевнено. Тотал голів 2.5 — непогана ставка. Та й коефіцієнт дуже привабливий — 2.12.

Можна спробувати поставити на "фору Арсенала -1.5". Показник на таку ставку — 4.70.

Також пропонуємо поставити на те, що Габріель Мартінеллі відзначиться голом — 4.20.

Матч Челсі — Арсенал відбудеться сьогодні, 21 жовтня, о 19:30 за київським часом. Слідкуйте за подіями цього матчу в нашому текстовому онлайні.