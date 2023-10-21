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До Вашої уваги варіанти, на яку подію можна поставити у прийдешній грі.

У рамках матчу дев’ятого туру англійської Прем’єр-ліги Манчестер Сіті зіграє проти Брайтона.

Команда Хосепа Гвардіоли в минулому турі програла Арсеналу (0:1) та вже дві гри поспіль не здобуває очок у чемпіонаті. Натомість "чайки" зіграли внічию проти Ліверпуля (2:2) та взагалі вже встигли відзначитись 21 голом у поточному сезоні за 16 пропущених.



Букмекери вважають, що фаворитом цього матчу є Манчестер Сіті. Так, на перемогу команди Хосепа Гвардіоли можна поставити з коефіцієнтом 1.39. На успіх Брайтона пропонується показник 8.00. Нічийний результат примножить вашу ставку у 5,5 разів.

Які цікаві варіанти є?

Очікуємо, що Манчестер Сіті виграє, але зробить це без впевненої переваги. Тотал голів 3.0 — непогана ставка. Коефіцієнт — 1.66.

Можна спробувати поставити на "фору Манчестер Сіті -0.5". Показник на таку ставку — 1.43.

Також пропонуємо поставити на те, що Ерлінг Голанд відзначиться голом — 1.50.

Матч Манчестер Сіті — Брайтон відбудеться сьогодні, 21 жовтня, о 17:30 за київським часом.