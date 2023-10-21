У рамках матчу дев’ятого туру англійської Прем’єр-ліги Манчестер Сіті зіграє проти Брайтона.

Команда Хосепа Гвардіоли в минулому турі програла Арсеналу (0:1) та вже дві гри поспіль не здобуває очок у чемпіонаті. Натомість "чайки" зіграли внічию проти Ліверпуля (2:2) та взагалі вже встигли відзначитись 21 голом у поточному сезоні за 16 пропущених.

# 21 ЖОВТНЯ 2023 І О
1 Тоттенгем Тоттенгем 8 20
2 Арсенал Арсенал 8 20
3 Манчестер Сіті Манчестер Сіті 8 18
4 Ліверпуль Ліверпуль 8 17
5 Астон Вілла Астон Вілла 8 16
6 Брайтон Брайтон 8 16
7 Вест Гем Вест Гем 8 14
8 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 8 13
9 Крістал Пелес Крістал Пелес 8 12
10 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 8 12
11 Челсі Челсі 8 11
12 Фулгем Фулгем 8 11
13 Ноттінгем Форест Ноттінгем Форест 8 9
14 Вулвергемптон Вулвергемптон 8 8
15 Брентфорд Брентфорд 8 7
16 Евертон Евертон 8 7
17 Лутон Таун Лутон Таун 8 4
18 Бернлі Бернлі 8 4
19 Борнмут Борнмут 8 3
20 Шеффілд Юнайтед Шеффілд Юнайтед 8 1


Букмекери вважають, що фаворитом цього матчу є Манчестер Сіті. Так, на перемогу команди Хосепа Гвардіоли можна поставити з коефіцієнтом 1.39. На успіх Брайтона пропонується показник 8.00. Нічийний результат примножить вашу ставку у 5,5 разів.

Які цікаві варіанти є?

Очікуємо, що Манчестер Сіті виграє, але зробить це без впевненої переваги. Тотал голів 3.0 — непогана ставка. Коефіцієнт — 1.66.

Можна спробувати поставити на "фору Манчестер Сіті -0.5". Показник на таку ставку — 1.43.

Також пропонуємо поставити на те, що Ерлінг Голанд відзначиться голом — 1.50.

Матч Манчестер Сіті — Брайтон відбудеться сьогодні, 21 жовтня, о 17:30 за київським часом.