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До вашої уваги ставки, які б принесли прибуток.

У рамках матчу дев’ятого туру англійської Прем’єр-ліги Челсі на власному полі зіграв унічию проти Арсенала (2:2).

Букмекери вважали, що фаворитом цього матчу був Арсенал. Так, на перемогу команди Мікеля Артети можна було поставити з коефіцієнтом 2.33. На успіх Челсі пропонувався показник 3.45, а на нічийний результат — 3.5.

Що стосується ставок, що зіграли в цій зустрічі, ми пропонували поставити на "Тотал голів 2.5 більше" з коефіцієнтом 2.12. Ця ставка зіграла.

Також ми пропонували звернути увагу на подію з голом Габріеля Мартінеллі з коефіцієнтом 4.20, але в підсумку за "канонірів" забивали тільки Деклан Райс та Леандро Троссар.

Так само, подія "фора Арсенала -1.5" з коефіцієнтом 4.70 успіху не мала. Команді Мікеля Артети так і не вистачило наснаги подолати наслідки поганого першого тайму.