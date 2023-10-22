До вашої уваги варіанти, на яку подію можна поставити у прийдешній грі.
Ювентус - Мілан, Getty Images
22 жовтня 2023, 15:45
У центральному матчі дев'ятого туру італійської Серії А зіграють між собою Мілан і туринський Ювентус.
У минулому турі команда Стефано Піолі мінімально обіграла Дженоа (1:0), а підопічні Массіміліано Аллегрі здобули перемогу над Торіно (2:0).
Букмекери вважають, що лідером цього протистояння є Мілан. Так, на перемогу команди Стефано Піолі можна поставити із коефіцієнтом 2.19. На успіх "старої синьйори" пропонується показник 3.77. Нічийний результат оцінюється у 3.33.
Які цікаві варіанти є?
Очікуємо, що Мілан матиме перевагу у контролі над поєдинком, але з забитими м'ячами може бути проблема. У зв'язку з цим можна припустити, що в грі буде забито два або менше голів — тотал менше 2.5 з коефіцієнтом 1.75.
Також виглядає цікавим варіант "обидві заб'ють", на що коефіцієнт – 1.88.
Можна спробувати поставити на те, що знову зможе відзначитись голом форвард Мілана Олів'є Жиру – 3.00.
Нагадаємо, матч Мілан — Ювентус відбудеться сьогодні, 22 жовтня, о 21:45 за київським часом.