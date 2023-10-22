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До вашої уваги варіанти, на яку подію можна поставити у прийдешній грі.

У центральному матчі дев'ятого туру італійської Серії А зіграють між собою Мілан і туринський Ювентус.

У минулому турі команда Стефано Піолі мінімально обіграла Дженоа (1:0), а підопічні Массіміліано Аллегрі здобули перемогу над Торіно (2:0).

# І О 1 Інтер 9 22 2 Мілан 8 21 3 Наполі 9 17 4 Ювентус 8 17 5 Фіорентина 8 17 6 Аталанта 8 13 7 Лаціо 9 13 8 Монца 8 12 9 Фрозіноне 8 12 10 Лечче 8 12 11 Рома 8 11 12 Болонья 8 11 13 Сассуоло 9 10 14 Торіно 9 9 15 Дженоа 8 8 16 Верона 9 8 17 Удінезе 8 5 18 Емполі 8 4 19 Салернітана 8 3 20 Кальярі 8 2

Букмекери вважають, що лідером цього протистояння є Мілан. Так, на перемогу команди Стефано Піолі можна поставити із коефіцієнтом 2.19. На успіх "старої синьйори" пропонується показник 3.77. Нічийний результат оцінюється у 3.33.

Які цікаві варіанти є?

Очікуємо, що Мілан матиме перевагу у контролі над поєдинком, але з забитими м'ячами може бути проблема. У зв'язку з цим можна припустити, що в грі буде забито два або менше голів — тотал менше 2.5 з коефіцієнтом 1.75.

Також виглядає цікавим варіант "обидві заб'ють", на що коефіцієнт – 1.88.

Можна спробувати поставити на те, що знову зможе відзначитись голом форвард Мілана Олів'є Жиру – 3.00.

Нагадаємо, матч Мілан — Ювентус відбудеться сьогодні, 22 жовтня, о 21:45 за київським часом.