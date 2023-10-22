У центральному матчі дев'ятого туру італійської Серії А зіграють між собою Мілан і туринський Ювентус.

У минулому турі команда Стефано Піолі мінімально обіграла Дженоа (1:0), а підопічні Массіміліано Аллегрі здобули перемогу над Торіно (2:0).

# 22 ЖОВТНЯ 2023 І О
1 Інтер Інтер 9 22
2 Мілан Мілан 8 21
3 Наполі Наполі 9 17
4 Ювентус Ювентус 8 17
5 Фіорентина Фіорентина 8 17
6 Аталанта Аталанта 8 13
7 Лаціо Лаціо 9 13
8 Монца Монца 8 12
9 Фрозіноне Фрозіноне 8 12
10 Лечче Лечче 8 12
11 Рома Рома 8 11
12 Болонья Болонья 8 11
13 Сассуоло Сассуоло 9 10
14 Торіно Торіно 9 9
15 Дженоа Дженоа 8 8
16 Верона Верона 9 8
17 Удінезе Удінезе 8 5
18 Емполі Емполі 8 4
19 Салернітана Салернітана 8 3
20 Кальярі Кальярі 8 2

 

Букмекери вважають, що лідером цього протистояння є Мілан. Так, на перемогу команди Стефано Піолі можна поставити із коефіцієнтом 2.19. На успіх "старої синьйори" пропонується показник 3.77. Нічийний результат оцінюється у 3.33.

Які цікаві варіанти є?

Очікуємо, що Мілан матиме перевагу у контролі над поєдинком, але з забитими м'ячами може бути проблема. У зв'язку з цим можна припустити, що в грі буде забито два або менше голів — тотал менше 2.5 з коефіцієнтом 1.75.

Також виглядає цікавим варіант "обидві заб'ють", на що коефіцієнт – 1.88.

Можна спробувати поставити на те, що знову зможе відзначитись голом форвард Мілана Олів'є Жиру – 3.00.

Нагадаємо, матч Мілан — Ювентус відбудеться сьогодні, 22 жовтня, о 21:45 за київським часом.