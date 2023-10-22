У матчі десятого туру іспанської Ла Ліги зустрінуться Барселона та Атлетіко з Більбао.

Команда Хаві в минулому турі чемпіонату Іспанії не змогла обіграти Гранаду (2:2), тоді як підопічні Ернесто Вальверде обіграли Альмерію (3:0).

# 22 ЖОВТНЯ 2023 І О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 10 25
2 Атлетіко Атлетіко 9 22
3 Жирона Жирона 9 22
4 Барселона Барселона 9 21
5 Реал Сосьєдад Реал Сосьєдад 10 18
6 Атлетік Атлетік 9 17
7 Реал Бетіс Реал Бетіс 10 14
8 Райо Вальєкано Райо Вальєкано 9 13
9 Осасуна Осасуна 10 13
10 Валенсія Валенсія 9 11
11 Лас-Пальмас Лас-Пальмас 9 11
12 Хетафе Хетафе 10 11
13 Севілья Севілья 9 9
14 Кадіс Кадіс 9 9
15 Вільярреал Вільярреал 9 8
16 Мальорка Мальорка 10 8
17 Алавес Алавес 9 8
18 Сельта Сельта 10 6
19 Гранада Гранада 10 6
20 Альмерія Альмерія 9 3

 

Букмекери вважають, що фаворитом цього матчу є Барселона. Так, на перемогу команди Хаві можна поставити з коефіцієнтом 1.84. На успіх Атлетіка пропонується показник 4.60. Нічийний результат помножить вашу ставку у 3,82 разів.

Які цікаві варіанти є?

Після нічиї з Гранадою, Барселона не має права помилятися, тим більше в домашньому матчі, тож можна припустити, що "блаугранас" виграють і заб'ють більше одного гола — "Барселона і Більше 1,5" з коефіцієнтом 2.12.

Також цікавий варіант Тотал більше 2.5 – тобто у матчі буде забито більше двох м'ячів – коефіцієнт – 1.84.

Насамкінець можна спробувати поставити на те, що голом відзначитися Жоау Феліш та Барселона виграє – 3.70.

Нагадаємо, матч Барселона — Атлетік відбудеться сьогодні, 22 жовтня, о 22:00 за київським часом.