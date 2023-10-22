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До вашої уваги варіанти, на яку подію можна поставити у прийдешній грі.

У матчі десятого туру іспанської Ла Ліги зустрінуться Барселона та Атлетіко з Більбао.

Команда Хаві в минулому турі чемпіонату Іспанії не змогла обіграти Гранаду (2:2), тоді як підопічні Ернесто Вальверде обіграли Альмерію (3:0).

Букмекери вважають, що фаворитом цього матчу є Барселона. Так, на перемогу команди Хаві можна поставити з коефіцієнтом 1.84. На успіх Атлетіка пропонується показник 4.60. Нічийний результат помножить вашу ставку у 3,82 разів.

Які цікаві варіанти є?

Після нічиї з Гранадою, Барселона не має права помилятися, тим більше в домашньому матчі, тож можна припустити, що "блаугранас" виграють і заб'ють більше одного гола — "Барселона і Більше 1,5" з коефіцієнтом 2.12.

Також цікавий варіант Тотал більше 2.5 – тобто у матчі буде забито більше двох м'ячів – коефіцієнт – 1.84.

Насамкінець можна спробувати поставити на те, що голом відзначитися Жоау Феліш та Барселона виграє – 3.70.

Нагадаємо, матч Барселона — Атлетік відбудеться сьогодні, 22 жовтня, о 22:00 за київським часом.