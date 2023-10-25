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До вашої уваги ставки, які б принесли прибуток.

У рамках третього туру групового етапу Ліги чемпіонів у квартеті B лондонський Арсенал у гостях здобув непросту перемогу над Севільєю з рахунком 2:1.

Букмекери вважали, що фаворитом цього матчу був лондонський Арсенал. Так, на перемогу "канонірів" можна було поставити з коефіцієнтом 1.81. На успіх Севільї пропонувався показник 4.60, а на нічийний результат — 3.85.

Щодо ставок, що зіграли в цій зустрічі, ми пропонували поставити на те, що обидві команди зможуть забити з коефіцієнтом 1.71. Ця ставка зіграла.

Також ми пропонували звернути увагу на перемогу Арсеналу в матчі , і у підсумку цей прогноз також втілився у реальність.