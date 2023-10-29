Рейтинг букмекерів

До вашої уваги ставки, які б принесли прибуток.

У рамках матчу одинадцятого туру іспанської Ла Ліги мадридський Реал на Олімпійському стадіоні Барселони обіграв затятого супротивника (2:1).

Букмекери вважали, що фаворитом цього матчу була Барселона. Так, на перемогу команди Хаві можна було поставити з коефіцієнтом 2.55. На успіх Реала пропонувався показник 2.68, а на нічийний результат — 4.20.

Що стосується ставок, що зіграли в цій зустрічі, ми пропонували поставити на "Обидві заб’ють — так" з коефіцієнтом 1.54. По цій ставці все добре — перемога.

Також ми пропонували звернути увагу на подію "Перемога Реала або нічия" з коефіцієнтом 1.63, і в підсумку Джуд Беллінгем зробив нам виграш.

Власне, його гол за 3.00 також виявився вдалим передбаченням.