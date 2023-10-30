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Football.ua анонсує найбільш інтригуючі поєдинки цього тижня.

Листопад відкриватимуть одразу кілька великих протистоянь на клубному рівні, тож посеред тижня в нас буде трошки часу, аби перевести подих, але потім як понесеться!

Динамо — Шахтар

П’ятниця, 3 листопада, 17:00. Динамо ім. В. Лобановського (Київ, України)

Українське Класичне протистояння цього року знову буде відбуватись за умов відсутності прямого контакту поміж його учасниками в турнірній таблиці. Проте що Шахтар, що Динамо, помітно заборгували власним фанатам одразу по кілька протистоянь. Це робить чемпіонські перегони ще більш непередбачуваними та дає можливість командам накшталт Кривбасу чи Полісся перебувати на вершині таблиці.

Що ж до самих учасників майбутнього протистояння, то "біло-сині" перебувають у черговій кризі, хоча після невдачі в кваліфікації до єврокубкової осені здавалось, що команда Мірчі Лучкесу несеться за "золотими" медалями. У "гірників" також були проблеми із здобуттям результатів, але вони вирішили різати по живому та звільнили Патріка ван Леувена, доки, на їхню думку, не стало занадто пізно. І, судячи з настрою в команді тепер уже під орудою Маріно Пушича, рішення було ухвалено дійсно своєчасно.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Шахтар. Коефіцієнт на перемогу команди Маріно Пушича становить 2,34, імовірність нічиєї оцінюється в 3,85, а успіх Динамо — у 2,94.

Аталанта — Інтер

Субота, 4 листопада, 19:00. Стадіон Атлеті Адзуррі д’Італія (Бергамо, Італія)

Міланський Інтер прагне повернути собі чемпіонський титул за підсумками поточного сезону. Хочуть цього гравці, фанати, керівництво та тренерський штаб клубу, проте точно не хочуть Ювентус, Мілан, Наполі та інші 16 команд національної першості, що постійно спричиняють проблеми з досягненням бажаних результатів для "змій".

Ось і в прийдешньому турі "нерадзуррі" будуть змушені зустрітись із Аталантою на її полі, де команда Джан П’єро Гасперіні не надто охоче відпускає гостей із заліковими балами. Майже не відпускає, якщо бути точними — тільки Ювентус у цьому сезоні вивіз за межі Атлеті Адзуррі д’Італія нічию без голів (0:0). І при цьому "Богиня" знову хоче до єврокубків і робить для цього всі необхідні кроки. А якщо конкуренти ще раз подібним чином синхронно не здобудуть максимум балів за підсумком уїкенду, то ризикують опинитись позаду "оробічі".

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Інтер. Коефіцієнт на перемогу команди Сімоне Індзагі становить 2,25, імовірність нічиєї оцінюється в 3,33, а успіх Аталанти — у 3,46.

Ньюкасл — Арсенал

Субота, 4 листопада, 19:30. Стадіон Сент-Джеймс-Парк (Ньюкасл, Англія)

У чемпіонських перегонах в Англії лідирує команда з Північного Лондона. Але це не Арсенал, а Тоттенгем, як би того не хотіли фанати "канонірів". Це стало можливим, передусім, завдяки тому, що футболісти Мікеля Артети розміняли надзвичайно важливу перемогу над Манчестер Сіті (1:0) на подальшу нічию проти Челсі, тож тепер "шпори" є господарями ситуації.

Але в прийдешньому турі вони гратимуть саме проти "синіх", тоді як Арсенал поїде на один із найважчих стадіонів країни з метою здобути три очки. Те, що в минулому сезоні ледь удалось зробити на початку травня, хоча й цього потім не вистачило для чемпіонського титулу. Цього ж разу команда Едді Гау, безперечно, має підготуватись краще, бо вона все ще не призвичаїлась до ритму Ліги чемпіонів, але матч посеред тижня проти Манчестер Юнайтед має допомогти в цьому плані. Можливо, що "сороки" підійдуть до зустрічі з трьома іграми без перемог за плечима. Але й Вест Гем готовий підставитись під удар у Кубку ліги.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Арсенал. Коефіцієнт на перемогу команди Мікеля Артети становить 2,56, імовірність нічиєї оцінюється в 3,48, а успіх Ньюкасла — у 2,90.

Боруссія Д — Баварія

Субота, 4 листопада, 19:30. Стадіон Зігналь-Ідуна-Парк (Дортмунд, Німеччина)

Усе в цьому сезоні заплутано в турнірній таблиці німецької Бундесліги, а тому й незвично бачити на провідних ролях леверкузенський Баєр та Штутгарт, але аж ніяк не звичну пару команд в особі мюнхенської Баварії та дортмундської Боруссії. Чинні чемпіони країни намагаються не відставати від "фармацевтів", але їм постійно хтось заважає. Задовольняє фанатів "Рекордмайстера" при цьому лише те, що в Лізі чемпіонів справи в клубу йдуть просто відмінно.

Чого не скажеш про "джмелів", які тільки но почали прокидатись у єврокубках, та й у чемпіонаті їм уже є, над чим попрацювати. У будь-якому випадку, Боруссія наразі йде четвертою, і це точно не те місце, де її прагнули бачити фанати після феноменального завершення попередньої кампанії. Однак для цього потрібно перемагати, і в цьому плані футболісти Едіна Терзича все ж таким поступаються головному конкуренту за рахунок однієї "зайвої" нічиєї. Але в Der Klassiker подібними категоріями не зважують, тож битва на нас очікуватиме ще та — менше чотирьох голів у очній зустрічі команди не забивають уже понад три роки.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Баварія. Коефіцієнт на перемогу команди Томаса Тухеля становить 1,72, імовірність нічиєї оцінюється в 4,36, а успіх Боруссії Д — у 4,36.

Реал Сосьєдад — Барселона

Субота, 4 листопада, 22:00. Стадіон Аноета (Сан-Себастьян, Іспанія)

Очевидно, що не тільки з мадридським Реалом має конкурувати каталонська Барселона в цьогорічних перегонах на вершині турнірної таблиці. Станом на зараз, відрив від переслідувачів із п’ятої сходинки й нижче в команди Хаві все ще присутній, але Реал Сосьєдад, що розташувався за спиною "блаугранас", прагне його ліквідувати.

Команда Іманола Альгуасіля зробила цього сезону акцент на Лізі чемпіонів УЄФА, про що свідчить її сім здобутих залікових бали за три гри та перебування за крок від виходу до плей-оф. У чемпіонаті ж "королівські" поводять себе більш скромно, тому наразі не заважають четвірці лідерів з’ясовувати стосунки поміж собою. Але ця ситуація доволі крихка — одна перемога над грандом, у якого до речі проблеми з кадрами та психологією на тлі поразки в El Clasico (1:2), і Сосьєдад ризикує стати залученим до боротьби.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Барселона. Коефіцієнт на перемогу команди Хаві становить 2,18, імовірність нічиєї оцінюється в 3,45, а успіх Реала Сосьєдад — у 3,45.