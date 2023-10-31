Рейтинг букмекерів

До вашої уваги варіанти, на яку подію можна поставити у майбутній грі.

У середу, 1 листопада, Манчестер Юнайтед на своєму полі прийматиме Ньюкасл у рамках 1/8 фіналу Кубка англійської ліги.

За версією букмекерів більше шансів на перемогу у "червоних дияволів": вона оцінюється коефіцієнтом 2.18, а перемога "сорок" — 3.45.

Якщо буде нічия в основний час, на таку подію пропонується показник 3.55.

Тож на що ставити?

Ми пропонуємо варіант "обидві заб'ють" з коефіцієнтом 1.75. Зважаючи на те, що це кубковий турнір, команди можуть спробувати грати активніше в атаці, не дуже побоюючись за результат, та забити хоч один гол кожна.

Незважаючи на фактор домашнього поля, ми припустимо, що Ньюкасл пройде далі. Така подія оцінюється коефіцієнтом 2.37. Можна спробувати зіграти.

Як варіант — тотал менше 2.5. Не чекаємо на хіт-парад голів у цій грі.

На закінчення, ставка на те, хто заб'є перший гол — Ньюкасл. Коефіцієнт – 2.32. Але треба пам'ятати, що йдеться про основний час.