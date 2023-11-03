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Дізнайся, на що можна поставити у грі 11-го туру англійської Прем'єр-ліги.

У рамках 11-го туру англійської Прем'єр-ліги Ньюкасл Юнайтед прийматиме на своєму полі лондонський Арсенал.

За версією букмекерів, фаворита майбутнього протистояння на Сент-Джеймс Парк визначити непросто.

Так, на перемогу Ньюкасла пропонується коефіцієнт 2,87, тоді як потенційний успіх Арсеналу оцінюється показником 2,59. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3,45.

ТОЖ НА ЩО СТАВИТИ?

Враховуючи поточну форму команд, вірогідною виглядає подія "Обидві заб'ють — Так", яка оцінюється коефіцієнтом 1,69.

Ньюкасл Юнайтед, ймовірно, більшу частину матчу перебуватиме в обороні та гратиме другим номером, тому логічною виглядає ставка, що кількість карток "сорок" буде більшою, ніж в Арсеналу. На цю подію пропонується коефіцієнт 2,19.

Поєдинок обіцяє бути інтригуючим щодо підсумкового результату, тому подія "Нічия хоча б в одному з таймів" з коефіцієнтом 1,50 також заслуговує на увагу.

ПОТОЧНА ФОРМА КОМАНД

Матч Ньюкасл Юнайтед — Арсенал відбудеться у суботу, 4 листопада. Початок — о 19:30 за київським часом. Слідкувати за ключовими подіями цієї зустрічі ви зможете за допомогою текстової онлайн-трансляції на Football.ua.