Рейтинг букмекерів

До вашої уваги ставки, які б принесли прибуток.

У рамках матчу тринадцятого туру української Прем’єр-ліги донецький Шахтар на стадіоні Динамо ім. В. Лобановського обіграв київське Динамо (1:0).

Букмекери вважали, що фаворитом цього матчу були "гірники". Так, на перемогу команди Маріно Пушича можна було поставити з коефіцієнтом 1.86, на успіх Динамо пропонувався показник 4.25, а на нічийний результат — 3.90.

Що стосується ставок, що зіграли в цій зустрічі, ми пропонували поставити на варіант "Обидві заб’ють" із коефіцієнтом 1.75, але зазнали невдачі, як і кияни під час своїх спроб забити.

Також ми пропонували звернути увагу на простий варіант із перемогою Шахтаря — близький виграш, як і по ставці Фора (0) на "гірників".

Так само вдалою вийшла й ставка на перший гол у матчі за авторством гравця донеччан за 1.65.