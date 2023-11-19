Рейтинг букмекерів

Football.ua пропонує вам дізнатись, хто претендує на перемогу в боротьбі за корону Євро-2024.

Наступного літа футбольні вболівальники всього світу з нетерпінням чекатимуть, хто ж стане найкращою командою континенту.

В Німеччині відбудеться чемпіонат Європи з футболу.

До турнірі ще досить багато часу, а переможця передбачити на таких змаганнях дуже і дуже важко. Тим не менше, букмекери вже зробили свої прогнози і вважають головним фаворитом національну збірну Франції — фіналіста останнього чемпіонату світу.

Цікаво, що Німеччина, яка просто жахливо показує себе в товариських матчах, входить в трійку головних фаворитів разом з Англією!

Можливо цей форум стане останнім для Кріштіану Роналду, і шанси в Португалії також непогані, вони входять в п'ятірку претендентів.

Щодо збірної України, нашій команді буде дуже непросто пройти на сам турнір, а виграти його тим більше. Букмекери на таку подію дають коефіцієнти близькі до 60.

Як вважаєте, яка ж збірна все таки виграє Євро-2024? Пишіть свої думки в коментарях.