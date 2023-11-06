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До вашої уваги ставки, які б принесли прибуток.

У матчі 11 туру італійської Серії А туринський Ювентус у гостях мінімально обіграв Фіорентину (1:0).

Букмекери вважали, що невеликим фаворитом матчу буде Фіорентина, на яку пропонувався коефіцієнт — 2,80, тоді як успіх "старої синьйори" оцінювався в 2,83. Ймовірність нічийного результату була представлена коефіцієнтом – 3,21.

Щодо ставок, які зіграли у цій зустрічі, то ми пропонували поставити на перемогу Ювентуса з точною різницею голів "1" і вона зіграла з коефіцієнтом 3,90.

У той же час дві ставки виявилися невдалими, а саме варіант "обидві команди заб'ють" з коефіцієнтом 1,90, а також "обидві команди заб'ють у другому таймі" – 3,70.