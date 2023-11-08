До вашої уваги ставки, які б принесли прибуток.
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08 листопада 2023, 12:28
У четвертому турі групового етапу Ліги чемпіонів Мілан на своєму полі обіграв ПСЖ.
Букмекери надавали перевагу у цій грі французькій команді. Перемога парижан оцінювалась коефіцієнтом 2.36, а перемога Мілана – 3.07. Якби була нічия, пропонувався б показник 3.63.
Щодо ставок, то ми пропонували варіант "Мілан Тотал голів 1" з коефіцієнтом 1.60. Ставка зіграла.
Також ми пропонували варіант Х1, що Мілан не програє. Коефіцієнт – 1.61. Ставка спрацювала.
На Football.ua доступне відео голів та огляд матчу Мілан — ПСЖ.