Рейтинг букмекерів

До вашої уваги ставки, які б принесли прибуток.

У четвертому турі групового етапу Ліги чемпіонів Мілан на своєму полі обіграв ПСЖ.

Букмекери надавали перевагу у цій грі французькій команді. Перемога парижан оцінювалась коефіцієнтом 2.36, а перемога Мілана – 3.07. Якби була нічия, пропонувався б показник 3.63.

Щодо ставок, то ми пропонували варіант "Мілан Тотал голів 1" з коефіцієнтом 1.60. Ставка зіграла.

Також ми пропонували варіант Х1, що Мілан не програє. Коефіцієнт – 1.61. Ставка спрацювала.

На Football.ua доступне відео голів та огляд матчу Мілан — ПСЖ.