Дізнайся, на що можна поставити у грі 4-го туру Ліги чемпіонів.
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08 листопада 2023, 12:50
У рамках четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів Арсенал на своєму полі прийме Севілью. Двома тижнями раніше "каноніри" здолали опонента на виїзді з рахунком 2:1.
За версією букмекерів, Арсенал – фаворит зустрічі: перемога "канонірів" оцінюється коефіцієнтом 1.32, а іспанської команди – 10.00. Якщо буде нічия, на таку подію пропонується показник 5.80.
Тож на що ставити?
Ми пропонуємо варіант індивідуальний тотал Арсеналу більше 2.0. Коефіцієнт – 1.58.
Також розглядаємо варіант "обидві заб'ють". Коефіцієнт – 1.80.
Для тих, хто готовий ризикнути, можна поставити на гол Габріеля Мартінеллі. Коефіцієнт 2.50.
Матч Арсенал – Севілья відбудеться 8 листопада о 22:00 за київським часом. На Football.ua буде текстова онлайн-трансляція.