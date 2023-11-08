Рейтинг букмекерів

Дізнайся, на що можна поставити у грі 4-го туру Ліги чемпіонів.

У рамках четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів Арсенал на своєму полі прийме Севілью. Двома тижнями раніше "каноніри" здолали опонента на виїзді з рахунком 2:1.

За версією букмекерів, Арсенал – фаворит зустрічі: перемога "канонірів" оцінюється коефіцієнтом 1.32, а іспанської команди – 10.00. Якщо буде нічия, на таку подію пропонується показник 5.80.

Тож на що ставити?

Ми пропонуємо варіант індивідуальний тотал Арсеналу більше 2.0. Коефіцієнт – 1.58.

Також розглядаємо варіант "обидві заб'ють". Коефіцієнт – 1.80.

Для тих, хто готовий ризикнути, можна поставити на гол Габріеля Мартінеллі. Коефіцієнт 2.50.

Матч Арсенал – Севілья відбудеться 8 листопада о 22:00 за київським часом. На Football.ua буде текстова онлайн-трансляція.