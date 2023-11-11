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Дізнайся, на що можна поставити у грі 13 туру іспанської Ла Ліги.

У поєдинку 13 туру іспанської Ла Ліги між собою зіграють мадридський Реал та Валенсія.

Очевидно, що за версією букмекерів явним фаворитом матчу є команда Карло Анчелотті. Перемога Реала оцінюється коефіцієнтом — 1,32, тоді як успіх "кажанів" — 10,00.

Ймовірність нічийного результату оцінюється коефіцієнтом – 5,90.

Тож на що ставити?

Обидві команди зараз перебувають у хорошій формі, проте "вершкові" хотітимуть реабілітуватися за минулу втрату очок проти Райо Вальєкано в Ла Лізі, тому думаємо, що Реал виграє з різницею більше одного м'яча, тобто варіант ставки "фора -1,5" з коефіцієнтом – 1,94.

Також дуже привабливим виглядає ставка "обидві команди заб'ють", яка оцінена високим коефіцієнтом 2,10. Востаннє Валенсія не змогла забити у ворота Бетіса – гра пройшла 1 жовтня.

Дивлячись на результативність "вершкових", то ризикнемо припустити, що голом відзначиться півзахисник Реала Джуд Беллінгем — 2,21. Зазначимо, що гол українця Романа Яремчука оцінено коефіцієнтом 6,20.

Матч Реал – Валенсія відбудеться сьогодні, 11 листопада, о 22:00 за київським часом. Стежити за перебігом поєдинку можна буде на Football.ua.