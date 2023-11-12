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До вашої уваги ставки, які б принесли прибуток.

У черговому турі Ла Ліги Реал здобув розгромну перемогу над Валенсією з рахунком 5:1.

За версією букмекерів явним фаворитом матчу була команда Карло Анчелотті. Перемога Реала оцінювалась коефіцієнтом — 1,32, тоді як успіх "кажанів" — 10,00. Ймовірність нічийного результату оцінювалась коефіцієнтом – 5,90.

Щодо ставок, то ми пропонували поставити на те, що Реал виграє з різницею більше одного м'яча, тобто варіант ставки "фора -1,5" з коефіцієнтом – 1,94. Зіграла.

Подія "обидві команди заб'ють", яка була оцінена високим коефіцієнтом 2,10, також мала успіх.

Реал — Валенсія 5:1 Відео голів та огляд матчу Ла Ліги