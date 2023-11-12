До вашої уваги ставки, які б принесли прибуток.
РАЙО ВАЛЬЄКАНО — ЖИРОНА, GETTY IMAGES
12 листопада 2023, 13:29
У черговому турі Ла Ліги Жирона здобула перемогу над Райо Вальєкано та залишилась на першій сходинці турнірної таблиці. Арбітр матчу зафіксував вольову перемогу каталонців — 2:1.
За версією букмекерів, команда Мічела була фаворитом зустрічі: перемога Жирони оцінювалась коефіцієнтом 2,32, тоді як успіх господарів поля – 3,25.
Щодо ставок, то ми пропонували поставити "Х2" на Жирону, тобто команда Мічела не програє. Коефіцієнт – 1,36. Зіграла.
Ставка "обидві команди заб'ють", яка оцінена у 1,67, також мала успіх.
Ми передбачили гол Артема Довбик. Якби ви поставили, то ваша ставка помножилась на 2,44.
До вашої уваги відео кращих моментів матчу Райо Вальєкано — Жирона в 13 турі іспанської Ла Ліги.