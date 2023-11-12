Рейтинг букмекерів

До вашої уваги ставки, які б принесли прибуток.

У черговому турі Ла Ліги Жирона здобула перемогу над Райо Вальєкано та залишилась на першій сходинці турнірної таблиці. Арбітр матчу зафіксував вольову перемогу каталонців — 2:1.

За версією букмекерів, команда Мічела була фаворитом зустрічі: перемога Жирони оцінювалась коефіцієнтом 2,32, тоді як успіх господарів поля – 3,25.

Щодо ставок, то ми пропонували поставити "Х2" на Жирону, тобто команда Мічела не програє. Коефіцієнт – 1,36. Зіграла.

Ставка "обидві команди заб'ють", яка оцінена у 1,67, також мала успіх.

Ми передбачили гол Артема Довбик. Якби ви поставили, то ваша ставка помножилась на 2,44.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Райо Вальєкано — Жирона в 13 турі іспанської Ла Ліги.