Рейтинг букмекерів

Дізнайся, на що ставити у майбутній грі.

У матчі 15 туру української Прем'єр-ліги донецький Шахтар зустрінеться з житомирським Поліссям.

За версією букмекерів, команда Маріно Пушича виглядає явним фаворитом: перемога "гірників" оцінюється коефіцієнтом 1.47, тоді як успіх підопічних Юрія Калітвінцева – 7.40.

Ймовірність нічийного результату оцінена коефіцієнтом – 4.75.

Тож на що ставити?

Обидві команди показують досить результативний футбол, тому вважаємо вельми ймовірну ставку, що в матчі буде забито більше одного м'яча – Тотал більше 1.5 із коефіцієнтом 1.65.

Більш ризикованою ставкою, але також цілком можливим є варіант "обидві заб'ють" з коефіцієнтом 2.13.

Нагадаємо, матч Шахтар — Полісся відбудеться у п'ятницю, 24 листопада, о 17:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.