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Дізнайся, на що можна поставити у грі 13 туру англійської Прем’єр-ліги.

У матчі 13 туру англійської Прем’єр-ліги поміж собою зіграють Манчестер Сіті та Ліверпуль.

Очевидно, що за версією букмекерів, явним фаворитом матчу є команда Хосепа Гвардіоли. Перемога "містян" оцінюється коефіцієнтом — 1.79, тоді як успіх "червоних" — 4.55.

Ймовірність нічийного результату оцінюється коефіцієнтом 4.40.

Тож на що ставити?

Обидві команди зараз перебувають у непоганій формі, але в обох вже було достатньо помилок у чемпіонаті. Найочевиднішим варіантом є ставка "обидві команди заб'ють" з коефіцієнтом 1.56.

Також можна вибрати більш ризикований варіант — у матчі буде призначено бодай один пенальті з коефіцієнтом 2.80.

Крім цього можна поставити на те, що один із голів заб'є нападник господарів Ерлінг Голанд — коефіцієнт 1.55, або форвард гостей Мохамед Салах — 2.80

Нагадаємо, матч Манчестер Сіті — Ліверпуль відбудеться у суботу, 25 листопада, о 14:30 за київським часом.