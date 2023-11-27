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До вашої уваги ставки, які б принесли прибуток.

У рамках 13-го туру АПЛ між собою грали Манчестер Сіті та Ліверпуль. Поєдинок завершився нічиєю (1:1).

Ми пропонували поставити на те, що обидві команди заб'ють із коефіцієнтом 1.56. Ставка зрештою спрацювала.

Також ми пропонували поставити на гол Ерлінга Голанда з коефіцієнтом 1.55. Норвежець забив гол, а отже, ставка зіграла б.

На Football.ua доступне відео голів та огляд матчу Манчестер Сіті — Ліверпуль.