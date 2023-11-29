Рейтинг букмекерів

До вашої уваги ставки, які б принесли прибуток.

У матчі п'ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів ПСЖ на своєму полі не зміг обіграти Ньюкасл (1:1).

Ми пропонували поставити на те, що обидві команди заб'ють із коефіцієнтом 1,71. Ставка спрацювала.

Також ми пропонували те, що хоча б одна з команд проб'є пенальті з коефіцієнтом 2,55. Це також спрацювало, коли на п'ятій компенсованій хвилині Кіліан Мбаппе реалізував пенальті та зрівняв рахунок у матчі.

Насамкінець ми пропонували поставити на гол того ж Мбаппе з коефіцієнтом 1,72, що також спрацювало, як ми згадали вище.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу ПСЖ — Ньюкасл.