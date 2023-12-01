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Football.ua спільно з партнером, компанією Pinnacle, розповідає про головні футбольні події грудня 2023 року.

Сезон-2023/24 у розпалі, а в грудні буде на що подивитися з погляду футбольних поєдинків. Наприклад, на нас чекає важливий матч Шахтаря проти Порту за вихід до плей-оф Ліги чемпіонів, зустріч лідерів іспанської Прімери Жирони та Барселони, протистояння Наполі з Інтером у Серії А та інші цікаві матчі.

Football.ua традиційно представляє до вашої уваги список головних подій, що відбудуться у грудні 2023 року.

3 грудня, Наполі — Інтер, 14-й тур Серії А

Наполі не дуже впевнено розпочав сезон, діючий чемпіон знаходиться далеко позаду Інтера та встиг змінити тренера. Вальтер Маццаррі спробує стабілізувати виступи колективу та зберегти фірмовий стиль, який йому вдалося успішно реалізувати ще на початку десятих. Буде можливість скоротити відставання від міланської команди. Якщо вдасться перемогти в домашніх стінах.

Потрібно зробити це ще і тому, що Інтер гарантував собі вихід до плей-оф Ліги чемпіонів та може сконцетруватися на італійському чемпіонаті. А ось Наполі після цього матчу гратиме проти Ювентуса та Браги, тому календар не на його користь.

За версією Pinnacle, у Інтера трішки більше шансів на перемогу. Так, перемога гостей оцінюється коефіцієнтом 2,46, а перемога господарів – 2,93. Якщо в основний час буде нічия, на таку подію пропонується показник 3,49.

10 грудня, Барселона — Жирона, 16-й тур Прімери

Жирона створює справжню сенсацію у нинішньому сезоні Прімери. Окрім першого місця можна відмітити також стиль команди. Прогрес багатьох футболістів включно із Артемом Довбиком та Віктором Циганковим під керівництвом Мічела дозволяє мати солідні результати, втім потрібно доводити амбіції не лише проти клубів, що знаходяться нижче у таблиці, а і іспанських грандів. Реалу поступилися 0:3, тепер відбудеться перевірка Барселоною.

Нинішня кампанія складається не дуже вдало для хлопців Хаві, хоча вдалося вийти до плей-оф Ліги чемпіонів, а ось у Прімері результати не дозволяють поки що бути навіть на другому місці. Попереднє дербі в домашньому для неї поєдинку завершилося з рахунком 0:0, цікаво, як буде цього разу.

12 грудня, Манчестер Юнайтед — Баварія, 6-й тур групового етапу Ліги чемпіонів

Манчестер Юнайтед не зміг у виїзному матчі обіграти Галатасарай, що ставить його перед важким завданням. Необхідно лише вигравати у Баварії для виходу з групи, а також сподіватися на нічию турецького колективу та Копенгагена. Важко буде зробити це навіть не дивлячись на факт гарантії першого місця німецьким опонентом. Мюнхен навіть у немотивованому настрої може перемогти будь-кого, тому потрібно провести практично ідеальний поєдинок.

В разі перемоги та аналогічного результату в матчі Галатасараю і Копенгагена англійський гранд відправиться до Ліги Європи. Очікується результативний футбол, тому що перший матч завершився з рахунком 4:3 на користь Баварії.

13 грудня, Порту — Шахтар, 6-й тур групового етапу Ліги чемпіонів

Шахтар переграв Антверпен та зберіг хороші шанси на вихід з групи. Ситуація дещо схожа на попередній сезон, коли потрібно було вигравати у фінальному турі, втім цього результату досягнути не вдалося. Нинішній Порту є достатньо якісним клубом, але протистояння повинно вийти достатньо рівним. Фактор Ештадіу ду Драгау може також бути важливим, хоча досвідченому у єврокубках чемпіону України це не повинно стати серйозною перешкодою.

Колектив Сержіу Консейсау в випадку нічиєї буде випереджати Шахтар завдяки своїй перемозі 3:1 у Гамбурзі. Якщо він здобуде перемогу і вдруге, підопічні Маріно Пушича також відправляться до Ліги Європи.

13 листопада, Боруссія Дортмунд — ПСЖ, 6-й тур групового етапу Ліги чемпіонів

Багато експертів висловлювало думку, що Боруссія Дортмунд буде аутсайдером самого сильного квартету в нинішньому розіграші Ліги чемпіонів, розпочиналося все саме поразкою від ПСЖ у столиці Франції. Проте далі завдяки 4 очкам в матчах з Міланом, в тому числі за рахунок перемоги 3:1 на виїзді, а також дві перемоги над Ньюкаслом дозволили оформити вихід до плей-оф за тур до фінішу групового етапу. Головне питання полягає в тому, яке місце вдасться посісти в підсумку. Якщо німецький колектив не програє паризькому опоненту, то залишитися лідером групи.

А ось ПСЖ потрібно намагатися перемогти, тому що нічия або поразка в випадку більш вдалого результату Ньюкасла може залишити паризьку команду повз наступну стадію турніру. У першому матчі англійський клуб переконливо виграв 4:1.

За версією Pinnacle, лідером матчу буде ПСЖ. Так, перемога гостей оцінюється коефіцієнтом 1,82, а перемога господарів – 3,78. Якщо в основний час буде нічия, на таку подію пропонується показник 4,07.

23 грудня, Ліверпуль — Арсенал, 6-й тур групового етапу Ліги чемпіонів

Ліверпуль та Арсенал наразі є одними з головних кандидатів на чемпіонський титул в Англії. Юрген Клопп зміг мінімізувати продаж кількох важливих гравців, а команда виглядає мотивованою. Лондонський колектив підсилився після невдалих перегонів у минулому сезоні і хоче здобути даний омріяний трофей. Матчі цих опонентів традиційно дарують багато голів, тому можна очікувати на доволі цікавий та результативний футбол.

Виступи у Лізі чемпіонів та Лізі Європи, де пройти далі обидвом англійським грандам практичного нічого не заважає, повинні дозволити сконцентруватися на чемпіонаті. Важливо здобути невелику перевагу перед непростим етапом у Боксінг дей, коли доведеться грати в інтенсивному ритмі.