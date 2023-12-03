Рейтинг букмекерів

Дізнайся, на що ставити у майбутній грі.

У неділю, 3 грудня, відбудеться матч 14 туру англійської Прем'єр-ліги, в якому Манчестер Сіті на своєму полі прийме лондонський Тоттенгем.

За версією букмекерів очевидним фаворитом є команда Хосепа Гвардіоли. Так, на перемогу Манчестер Сіті дається коефіцієнт 1.25, тоді як успіх Тоттенгема оцінений в 11.00.

Якщо буде нічия, на таку подію пропонується показник — 7.60.

Тож на що ставити?

Ми вважаємо, що Манчестер Сіті впевнено обіграє Тоттенгем, тому пропонуємо вам поставити на перемогу Сіті з форою -1,5 з коефіцієнтом 1.65.

Також можна ризикнути і поставити на те, що "містяни" виграють, але обидві команди заб'ють – на цю подію пропонується коефіцієнт – 2.28.

Ну і насамкінець можна припустити, що черговим голом у складі Манчестер Сіті відзначиться Ерлінг Голанд і при цьому "містяни" виграють із коефіцієнтом 1.62.

Нагадаємо, матч Манчестер Сіті — Тоттенгем розпочнеться о 18:30 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.