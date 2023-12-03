Рейтинг букмекерів

Дізнайся, на що можна поставити у майбутній грі.

Сьогодні, 3 грудня, у матчі 15 туру іспанської Ла Ліги Барселона на своєму полі прийме мадридський Атлетіко.

За версією букмекерів, фаворитом матчу є команда Хаві. Так, на перемогу Барселони можна поставити з коефіцієнтом 2.00, тоді як успіх Атлетіко оцінюється показником — 3.91.

Ймовірність нічийного результату оцінена коефіцієнтом – 3.77.

Тож на що ставити?

Ми припускаємо, що обидві команди заб'ють голи, на що можна поставити з коефіцієнтом 1.67.

Більш ризикованим варіантом є ставка "Атлетіко заб'є та буде нічия", яка оцінена коефіцієнтом – 4.20.

Також можна поставити на те, що у матчі буде видано більше чотирьох жовтих карток, на що дається коефіцієнт – 1.53.

Нагадаємо, матч Барселона — Атлетіко розпочнеться о 22:00 за київським часом.