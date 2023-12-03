Дізнайся, на що можна поставити у майбутній грі.
Барселона - Атлетіко, Getty Images
03 грудня 2023, 14:21
Сьогодні, 3 грудня, у матчі 15 туру іспанської Ла Ліги Барселона на своєму полі прийме мадридський Атлетіко.
За версією букмекерів, фаворитом матчу є команда Хаві. Так, на перемогу Барселони можна поставити з коефіцієнтом 2.00, тоді як успіх Атлетіко оцінюється показником — 3.91.
Ймовірність нічийного результату оцінена коефіцієнтом – 3.77.
Тож на що ставити?
Ми припускаємо, що обидві команди заб'ють голи, на що можна поставити з коефіцієнтом 1.67.
Більш ризикованим варіантом є ставка "Атлетіко заб'є та буде нічия", яка оцінена коефіцієнтом – 4.20.
Також можна поставити на те, що у матчі буде видано більше чотирьох жовтих карток, на що дається коефіцієнт – 1.53.
Нагадаємо, матч Барселона — Атлетіко розпочнеться о 22:00 за київським часом.