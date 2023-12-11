Рейтинг букмекерів

Дізнайся, на що ставити у майбутній грі.

У заключному матчі шостого туру групового етапу Ліги чемпіонів Арсенал вирушить на виїзд до ПСВ.

Обидві команди вже вирішили турнірні завдання, тож результат поєдинку не вплине на положення цих колективів у квартеті: Арсенал гарантував собі перше місце, ПСВ — друге.

За версією букмекерів, фаворитом у цьому протистоянні є ПСВ. Так, на перемогу ейндговенців пропонується коефіцієнт 2,52, тоді як потенційний успіх Арсеналу оцінюється показником 2,70. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3,86.

Тож на що ставити?

Вважаємо, що обидві команди заб'ють. Ставимо з коефіцієнтом 1.50.

Також ми впевнені, що матч завершиться результативно. Спробуємо припустити, що буде забито не менше 4 м'ячів. Тож ставимо на "тотал більше 4". Показник 3.80.

Дуже ризикована ставка з точним рахунком. Але ми спробуємо поставити на 2:2 з коефіцієнтом 11.00.

Матч ПСВ — Арсенал відбудеться 12 грудня, початок — о 19:45.