Рейтинг букмекерів

Football.ua знайомить вас з коефіцієнтами на переможця клубного ЧС-2023.

В Саудівській Аравії продовжується клубний чемпіонат світу, де беруть участь команди переможці континентальних турнірів.

Головним фаворитом цього турніру, звісно, є переможець Ліги чемпіонів Манчестер Сіті. Але чи є в них конкуренти?

15 грудня відбудуться матчі другого раунду. В першому з них зіграють мексиканський Клуб Леон та японська Урава Ред Даймондс. Ці дві команди букмекери вважають приблизно рівними між собою, але точно не вірять в їхню перемогу у турнірі.

Господарі змагань Аль-Іттіхад, на чолі з легендами Карімом Бензема та Нголо Канте, зустрінуться з єгипетським Аль-Ахлі, що є головним аутсайдером.

А ось фаворити Ман Сіті і Флуміненсе з Марлоном та Марсело, вступають в боротьбу вже з півфіналу, і саме на них коефіцієнти найменші, хоча різниця дуже велика.

Що ж, вже понад десять років клубні ЧС виграють тільки європейські команди, а у Ман Сіті буде велика мотивація, адже це їх дебют у турнірі. Чи можна чекати сюрпризів?