Рейтинг букмекерів

Розповідаємо, на що краще поставити у майбутній грі.

У рамках 16 туру Серії А на нас очікує протистояння поміж Лаціо та Інтером, яке пройде на Стадіо Олімпіко.

Наразі Інтер є лідером чемпіонату Італії, тим часом як Лаціо переживає кризу й опустився на 11-ту сходинку. Проте обидві команди оформили вихід в плей-оф Ліги чемпіонів. Якщо для торішнього фіналіста турніру це звичайна справа, то для "орлів" це неабиякий успіх.

За версією букмекерів, Інтер — фаворит гри: перемога міланської команди оцінюється коефіцієнтом 1.96, а римської — 4.40. Якщо буде нічия, на таку подію пропонується показник 3.52.

Тож на що ставити?

Попередня зустріч команд завершилась впевненою перемогою Інтера — 3:1. Проте є відчуття, що цього разу міланці втратять очки. Ставимо на Лаціо "1Х" з коефіцієнтом 1.87.

Ми вважаємо, що обидві команди зможуть забити у матчі. Коефіцієнт цього — 1.96.

Також ми ставимо на те, що перший гол у грі заб'є Інтер — 2.89.

Матч Лаціо — Інтер відбудеться сьогодні. Початок — о 21:45.