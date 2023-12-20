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Розповідаємо про велику зустріч "Платформи" з представниками ФХУ.

Українська компанія FAVBET продовжує сприяти організації ключових заходів міжвідомчої робочої групи «Національна платформа доброчесності спорту» в межах меморандуму з Міністерством молоді та спорту України. Цього разу компанія сприяла організації великої зустрічі «Платформи» з представниками Федерації хокею України.

В ході зустрічі сторони презентували свої напрацювання в сфері протидії корупції в спорті та узгодили загальний план заходів з тематики просування принципів доброчесності спорту у 2024 році.

Відкриваючи захід, голова «Платформи» та виконуючий обов’язки Міністра молоді та спорту України Матвій Бідний наголосив, що маніпулювання спортивними змаганнями є величезним викликом сучасного спорту, тому напрям політики доброчесності спорту є одним з провідних напрямів діяльності Міністерства.

Про результати роботи Національної платформи доброчесності спорту у 2023 році розповіла її секретар Наталія Радчук, яка проінформувала слухачів про статистику розгляду міжвідомчою робочою групою повідомлень про порушення спортивної доброчесності, та презентувала веб-сайт «Платформи».

Перший віце-президент НОК України та заступник голови міжвідомчої робочої групи Олексій Перевезенцев відзначив, що Національний олімпійський комітет також робить активні кроки з протидії корупційним проявам, керуючись міжнародним досвідом та практикою Міжнародного олімпійського комітету у боротьбі з маніпулювання спортивними заходами.

Разом з тим віце-президент Федерації хокею України Олександра Слатвицька презентувала напрацювання та проекти Міжнародної федерації хокею, міжнародний досвід боротьби з порушниками правил чесної гри та визначила пріоритетні напрями роботи ФХУ щодо протидії маніпулюванням та іншим порушенням спортивної етики та чесної гри.

«Національна платформа доброчесності — дієвий механізм нагляду за чистотою спорту. Водночас це місце для прозорого діалогу між представниками держави й спортивної спільноти для пошуку спільних рішень, обміну думками та досвідом. Впевнені, що наступного року обсяги діяльності Платформи та її вплив тільки зростатимуть», — зазначили у FAVBET.

Українська компанія є партнером Мінмолодьспорту та «Національної платформи» з літа 2023 року. Згідно з текстом меморандуму, обидві сторони працюють над захистом цілісності спорту та спортивної етики в Україні. Йдеться про обмін інформацією щодо підозрілих результатів, вироблення механізмів протидії корупційним проявам, роботу над поліпшенням відповідного законодавства, а також організацію зустрічей та семінарів за участю представників спортивної спільноти.