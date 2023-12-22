Рейтинг букмекерів

Організатор азартних ігор VBET Україна отримав іміджеві права на партнерство з Національною збірною Аргентини зі статусом Регіональний партнер.

Іміджеві права компанії передав постачальник програмного забезпечення, сертифікованого згідно вимог законодавства, на якому здійснює свою діяльність VBET Україна, який уклав світовий контракт з аргентинською збірною на три роки.

Національна збірна Аргентини є чинним володарем Кубка світу та має історію численних перемог. VBET Україна, як провідний постачальних сервісів у беттінгу, з гордістю бере на себе роль регіонального українського партнера збірної Аргентини, підтверджуючи свій статус футбольного партнера номер один.

Колаборація зі світовими футбольними зірками Мессі, Ді Марія, Дібала, Фернандес посилить комунікацію компанії з клієнтами та подарує ще більше емоцій від перегляду світового футболу.

Нагадаємо, що VBET Україна є преміумспонсором Національної збірної України з футболу, титульним партнером Української Прем’єр-ліги, партнером футбольних клубів «Динамо», «Чорноморець», «Верес», «ЛНЗ», «Минай», «Металіст 1925» та «Олександрія». Амбасадорами компанії в Україні є Сергій Ребров, тренер української збірної, та Олександр Зінченко, капітан збірної.