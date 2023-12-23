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Розповідаємо, на що краще поставити у майбутній грі.

У рамках 17 туру італійської Серії А на нас очікує протистояння поміж Ромою та Наполі, яке пройде на Стадіо Олімпіко.

Наразі обидві команди в чемпіонаті зірок із неба не хапають, а команда Жозе Моурінью взагалі перебуває поза межами зони єврокубків. Проте обидві команди оформили вихід в плей-оф Ліги Європи та Ліги чемпіонів УЄФА відповідно.

За версією букмекерів, Рома — фаворит гри: перемога римської команди оцінюється коефіцієнтом 2.67, а неаполітанської — 2.97. Якщо буде нічия, на таку подію пропонується показник 3.15.

Тож на що ставити?

Попередня зустріч команд завершилась перемогою Наполі — 2:1. Проте є відчуття, що цього разу неаполітанці втратять очки. Ставимо на Рому "1Х" з коефіцієнтом 1.43.

Ми вважаємо, що команди зможуть забити достатньо голів у матчі (ТБ 2.5). Коефіцієнт цього — 2.24.

Також ми ставимо на те, що бодай у одному таймі буде нічия — 1.44.

Матч Рома — Наполі відбудеться сьогодні. Початок — о 21:45.