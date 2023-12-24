Рейтинг букмекерів

До вашої уваги ставки, які б принесли прибуток.

В матчі 18-го туру АПЛ Ліверпуль розписав мирову з Арсеналом (1:1). За канонірів забив Габріель, у складі господарів черговим голом відзначився Мохамед Салах.

Ставки, які зіграли в нашому прогнозі

Ми пропонували поставити на "Арсенал не програє" з коефіцієнтом 1,63. Ставка мала успіх, адже матч завершився внічию.

Також ми вважали, що обидві команди заб’ють. Якби ви поставили, то ви примножили б свою ставку у 1,60 разів.

Крім того, ми припускали, що черговий м’яч у цьому сезоні заб’є Мохамед Салах. Показник на це був 2,50. Ставка зіграла.

Ліверпуль — Арсенал 1:1 Відео голів та огляд матчу 23.12.2023