Дізнайся, на що можна поставити у грі 19 туру АПЛ.
КЛОПП, GETTY IMAGES
25 грудня 2023, 19:50
У рамках 19-го туру АПЛ Бернлі на своєму полі прийме Ліверпуль.
За версією букмекерів, Ліверпуль — фаворит зустрічі: перемога "червоних" оцінюється коефіцієнтом 1.42, а перемога "бордових" — 7.80.
Якщо буде нічия, на таку подію пропонується показник 5.10.
Тож на що ставити?
Почнемо із самого, на наш погляд, простого. Виїзна перемога Ліверпуля із зазначеним вище коефіцієнтом 1.42. "Червоні" мають брати три пункти.
Також пропонуємо варіант "обидві заб'ють" з коефіцієнтом 1.78.
Насамкінець — гол Мохамеда Салаха. На цю подію пропонується коефіцієнт 1.86.
Матч Бернлі – Ліверпуль відбудеться 26 грудня о 19:30 за київським часом.